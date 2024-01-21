Jodie Foster: Oğlum yıllarca benim inşaat işçisi olduğumu sandı
Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, ilginç bir itirafta bulundu. Foster, kendisini sadece anne olarak görmeleri için iki çocuğuna belli bir yaşa gelene kadar ünlü bir oyuncu olduğunu söylemediğini açıkladı
ABD'li oyuncu Jodie Foster, çocukları Charles ve Christopher ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Jodie Foster, The View adlı programda iki oğlu küçükken onlara ünlü bir oyuncu olduğunu söylemediğini anlattı.
"BENİ SADECE ANNELERİ OLARAK BİLMELERİNİ İSTEDİM"
İki Oscar ödüllü Jodie Foster, "Sanırım çocuklarımın beni o şekilde tanımasını istemedim. Onların beni para kazanmak için uzaklara giden ve bir şeyler yapan anneleri olarak tanımalarını istedim" diye konuştu. Foster, bunu yapma nedenini de "Onların hayatımı kazanmak için ne yaptığım konusunda kafalarının karışmasını istemedim" diye anlattı.
Jodie Foster, şu anda 25 yaşında olan büyük oğlu Charles Bernard Foster'ı çok küçükken zaman zaman film setlerine götürüyordu. Küçük çocuk bütün gününü de orada geçiriyordu. Zaten Foster'ın bir inşaat işçisi olduğunu düşünmesi de o döneme dayanıyor.
Jodie Foster, neden böyle olduğunu da şu sözlerle anlattı: Üç yaşındayken bir gün onu film setine götürdüm. Üzerinde bazı inşaat aletleri olan bir plastik alet kemeri de aldım. Onların ne olduğunu da anlattım. Bu yüzden uzun süre benim hayatımı kazanmak için inşaatta çalıştığını sandı.
ANNELERİNİN KİM OLDUĞUNU BÜYÜDÜKÇE ÖĞRENDİLER
Jodie Foster'ın Charles dışında bir de 22 yaşında Christopher Bernard Foster adında bir oğlu daha bulunuyor. Yaşları büyüdükçe Foster'ın iki oğlu da onun ne iş yaptığını daha doğrusu ünlü bir sinema yıldızı olduğunu öğrendi.
Bunun ne zaman olduğunu net olarak söylemese de oğullarından Charles annesinin ayak izlerini takip ediyor. Charlie, öğrenim hayatı boyunca birçok amatör tiyatro oyunlarında rol aldı.
Jodie Foster, katıldığı programda her ne kadar yaşları ilerledikçe eğlence sektörüne ilgi duysalar da iki oğlunun da kendi filmlerini izlemeye pek hevesli olmadıklarını anlattı. Jodie Foster, ayrıca bazı filmlerini çocuklarının izlemesini de istemiyor.
Foster, bunun nedenini de şöyle anlattı: Bazı filmlerim var ki onlara asla göstermem. Çünkü dalga konusu olmak istemiyorum.