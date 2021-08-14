The Suicide Squad serisinde 'Rick Flag' karakterine hayat veren oyuncu Joel Kinnaman hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kinnaman'ın 'adını temize çıkarmak için' polisle işbirliği yapacağı bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan Kinnaman, 'rızaya dayalı'bir ilişki yaşadığını ve Bella Davis'in kendisine şantaj yaptığını aktardı. Davis ise Kinnaman'ı hiçbir zaman tehdit etmediğini ya da ondan para istemediğini söylüyor.

Yıldız oyuncu şu sıralar Kelly Gale ile birliktelik yaşıyor.