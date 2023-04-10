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John Regan hayatını kaybetti

'The Rolling Stones' grubu başta olmak üzere Billy Idol, David Bowie, Peter Frampton ve Ace Frehley gibi isimlerle çalışan bas gitarist John Regan, 71 yaşında hayata veda etti

John Regan hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Kariyeri boyunca 'The Rolling Stones' grubu başta olmak üzere Billy Idol, David Bowie, Peter Frampton ve Ace Frehley gibi isimlerle çalışan bas gitarist John Regan (71), hayatını kaybetti.

Cathy Merring-Regan, sosyal medyada bir aile dostu tarafından paylaşılan mesajında, eşi John Regan'ın New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini aktardı.

"EN YAKIN ARKADAŞLARIMDAN BİRİNİ KAYBETTİM"

Müzisyen Peter Frampton ise sosyal medya hesabında, "En yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim. Kişiliği ve iyi bir gitarist olmasıyla hayatıma değer kattı" açıklamasında bulundu.

Hayatı boyunca çok sayıda müzisyenle çalışan John Regan, gitarist Ace Frehley'in kurduğu 'Frehley's Comet' grubundaki performansıyla tanındı.

Frehley ile 1990'a kadar beraber çalışan Regan, kariyeri boyunca John Waite, Stephen Stills, Dave Edmunds, Robin Trower, Billy Idol, David Bowie ve David Lee Roth'un belli dönemlerde bas gitaristliğini yaptı.

John Regan ayrıca 'The Rolling Stones' ve 'Scandal' gruplarıyla da çalıştı.

Fotoğraflar: Avalon

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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