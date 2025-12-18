Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan John Travolta'nın adının geçtiği tuhaf dava: Oğlu aslında Elvis Presley'nin torunu - magazin haberleri

        John Travolta'nın adının geçtiği tuhaf dava: Oğlu aslında Elvis Presley'nin torunu

        John Travolta'nın 5 yıl önce hayatını kaybeden eşiyle evliliğinden dünyaya gelen oğlu, Elvis Presley'nin torunu olabilir mi? Yumurta bağışı iddiası, Elvis Presley'nin eski eşinin bir sözleşme ihlali davasında geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuhaf davada tuhaf iddialar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        John Travolta, 2020'de hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve şu anda 15 yaşında olan oğlunun ebeveynliği hakkında sansasyonel ama kanıtlanmamış iddialar nedeniyle, Elvis Presley'nin ailesiyle sert bir mahkeme savaşının içine çekildi.

        İddialar, Elvis Presley'in eski eşi 80 yaşındaki Priscilla Presley'nin, eski iş ortakları tarafından açılan 50 milyon dolarlık sözleşme ihlali davasında geçti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Priscilla Presley ve oğlu Navarone Garibaldi Garcia davalı olarak görünüyor ve belgeler, tamamen üçüncü şahısların öne sürülen ifadelerine atfedilen bir dizi çarpıcı iddia içeriyor.

        John Travolta, meme kanserinden hayatını kaybeden eşi Kelly Preston, kızı Ella ve oğlu Ben
        John Travolta, meme kanserinden hayatını kaybeden eşi Kelly Preston, kızı Ella ve oğlu Ben
        REKLAM

        İddialar arasında, Elvis Presley'nin torunu, 36 yaşındaki Riley Keough'un, John Travolta ile Kelly Preston'ın 2010 yılında dünyaya gelen oğulları Ben'i kucaklarına alabilmeleri için yumurtalarını bağışladığı bilgisi yer alıyor. Bu iddia doğruysa, Travolta'nın oğlu Ben, Elvis Presley'nin torunu oluyor.

        John Travolta ve kızı Ella
        John Travolta ve kızı Ella

        Ayrıca Riley Keough'un 2023'te ölen annesi Lisa Marie Presley'nin (Elvis Presley'nin tek çocuğu) de Kelly Preston'ın hamile kalabilmesi için daha önce yumurtalarını bağışladığı iddia edildi. Lisa Marie Presley'nin eski eşi Michael Lockwood, mahkemeye sunulan belgede, iddiaların birçoğunun kaynağı olarak defalarca anıldı.

        Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Priscilla Presley'nin eski iş ortağına, Kelly Preston'ın kendi çocuklarını doğuramadığını ve daha önce Lisa Marie'nin yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını söylediği iddia edildi. Şikâyette bu iddiaları destekleyen tıbbi bir belge sunulmadı.

        Priscilla Presley ve kızı Lisa Marie Presley
        Priscilla Presley ve kızı Lisa Marie Presley
        REKLAM

        Dava dosyasında ayrıca John Travolta'nın daha sonra Lisa Marie'nin yumurtalarını kullanmamaya karar verdiği ve 'üzerlerinde eroin bulunan yumurtalar' istemediklerini söylediği iddia edildi.

        Bunun yerine, iddia edildiğine göre, Elvis Presley'nin torunu Riley Keough, Kelly Preston'ın Kasım 2010'da, 48 yaşındayken, kendisi ve Travolta'nın üçüncü çocuğu Ben'i dünyaya getirebilmesi için ona yumurtalarını verdi.

        Elvis Presley'nin torunu Riley Keough
        Elvis Presley'nin torunu Riley Keough

        Mahkemede gündeme gelen iddialar, bununla da sınırlı değil. Dava dilekçesinde, yumurtaları karşılığında, Elvis Presley'nin torunu Riley Keough'a eski bir lüks otomobil verildiği ve anlaşma için 10 bin ila 20 bin dolar arasında bir ödeme yapıldığı iddia edildi.

        Hem John Travolta hem de Riley Keough cephesinden, mahkemede dile getirilen iddialarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

        John Travolta, ölen eşi Kelly Preston, ölen oğlu Jett ve şimdi 25 yaşında olan kızı Ella
        John Travolta, ölen eşi Kelly Preston, ölen oğlu Jett ve şimdi 25 yaşında olan kızı Ella

        John Travolta ve meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eşi Kelly Preston 1991'de evlendi ve üç çocukları oldu: Şu anda 25 yaşında olan Ella, 15 yaşındaki Benjamin ve büyük oğulları Jett.

        Jett Travolta, 2009'da Bahamalar'da bir aile tatili sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu 16 yaşında hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elvis Presley
        #John Travolta
        #yumurta bağışı
        #çocuk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti