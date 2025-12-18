John Travolta'nın adının geçtiği tuhaf dava: Oğlu aslında Elvis Presley'nin torunu

John Travolta, 2020'de hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve şu anda 15 yaşında olan oğlunun ebeveynliği hakkında sansasyonel ama kanıtlanmamış iddialar nedeniyle, Elvis Presley'nin ailesiyle sert bir mahkeme savaşının içine çekildi.

İddialar, Elvis Presley'in eski eşi 80 yaşındaki Priscilla Presley'nin, eski iş ortakları tarafından açılan 50 milyon dolarlık sözleşme ihlali davasında geçti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Priscilla Presley ve oğlu Navarone Garibaldi Garcia davalı olarak görünüyor ve belgeler, tamamen üçüncü şahısların öne sürülen ifadelerine atfedilen bir dizi çarpıcı iddia içeriyor.

John Travolta, meme kanserinden hayatını kaybeden eşi Kelly Preston, kızı Ella ve oğlu Ben

İddialar arasında, Elvis Presley'nin torunu, 36 yaşındaki Riley Keough'un, John Travolta ile Kelly Preston'ın 2010 yılında dünyaya gelen oğulları Ben'i kucaklarına alabilmeleri için yumurtalarını bağışladığı bilgisi yer alıyor. Bu iddia doğruysa, Travolta'nın oğlu Ben, Elvis Presley'nin torunu oluyor.

John Travolta ve kızı Ella

Ayrıca Riley Keough'un 2023'te ölen annesi Lisa Marie Presley'nin (Elvis Presley'nin tek çocuğu) de Kelly Preston'ın hamile kalabilmesi için daha önce yumurtalarını bağışladığı iddia edildi. Lisa Marie Presley'nin eski eşi Michael Lockwood, mahkemeye sunulan belgede, iddiaların birçoğunun kaynağı olarak defalarca anıldı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Priscilla Presley'nin eski iş ortağına, Kelly Preston'ın kendi çocuklarını doğuramadığını ve daha önce Lisa Marie'nin yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını söylediği iddia edildi. Şikâyette bu iddiaları destekleyen tıbbi bir belge sunulmadı. Priscilla Presley ve kızı Lisa Marie Presley Dava dosyasında ayrıca John Travolta'nın daha sonra Lisa Marie'nin yumurtalarını kullanmamaya karar verdiği ve 'üzerlerinde eroin bulunan yumurtalar' istemediklerini söylediği iddia edildi. Bunun yerine, iddia edildiğine göre, Elvis Presley'nin torunu Riley Keough, Kelly Preston'ın Kasım 2010'da, 48 yaşındayken, kendisi ve Travolta'nın üçüncü çocuğu Ben'i dünyaya getirebilmesi için ona yumurtalarını verdi. Elvis Presley'nin torunu Riley Keough Mahkemede gündeme gelen iddialar, bununla da sınırlı değil. Dava dilekçesinde, yumurtaları karşılığında, Elvis Presley'nin torunu Riley Keough'a eski bir lüks otomobil verildiği ve anlaşma için 10 bin ila 20 bin dolar arasında bir ödeme yapıldığı iddia edildi. Hem John Travolta hem de Riley Keough cephesinden, mahkemede dile getirilen iddialarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. John Travolta, ölen eşi Kelly Preston, ölen oğlu Jett ve şimdi 25 yaşında olan kızı Ella John Travolta ve meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eşi Kelly Preston 1991'de evlendi ve üç çocukları oldu: Şu anda 25 yaşında olan Ella, 15 yaşındaki Benjamin ve büyük oğulları Jett.