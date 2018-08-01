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Mirror gazetesinde yayınlanan habere göre, 32 yaşındaki Heard'ın Depp’i geç kalmakla suçlamasına karşılık Depp’in avukatları, “Bayan Heard alkollü, agresif ve şiddet yanlısıyken, Depp’in yüzüne iki yumruk atarken, Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altında değildi, yatıyordu” savunmasını yaptı.