Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’dan yumruk yediğini iddia etti
01.08.2018 - 15:38 | Güncelleme:
Boşanan çiftin mahkeme belgeleri gün yüzüne çıktı. Buna göre Johnny Depp, Nisan 2016’da görülen davada eski karısı Amber Heard’ı, doğum günü partisine geç kaldığı için yüzüne iki yumruk atmakla suçladı
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55 yaşındaki Hollywood yıldızının açtığı davada ortaya çıkan belgelere göre, Depp eşinin doğum günü akşam yemeğine iki saat geciktiği için eşi tarafından şiddete uğradığını iddia etti.
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Mirror gazetesinde yayınlanan habere göre, 32 yaşındaki Heard'ın Depp’i geç kalmakla suçlamasına karşılık Depp’in avukatları, “Bayan Heard alkollü, agresif ve şiddet yanlısıyken, Depp’in yüzüne iki yumruk atarken, Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altında değildi, yatıyordu” savunmasını yaptı.
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Mahkeme belgelerine göre avukatlar, Depp’in kendisine şiddet uygulayan eşini durdurmak için kollarını tuttuğunu belirtti.
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Belgelerde “Depp, eşini yatağa doğru itti ve gideceğini söyledi ama Heard onun gitmesine izin vermedi” ifadesi yer aldı.
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Depp’in avukatları, Heard'ın boşanma davası açtıktan sonra ayrı yaşadığı kocasına karşı bir kısıtlama emri isteminde bulunmasına yol açan Mayıs 2016 tarihli bir tartışmaya da atıfta bulundu.
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Heard, yüzüne cep telefonu fırlatarak şiddet uyguladığını iddia ettiği Depp için uzaklaştırma kararı alınmasını istemişti. Basına yansıyan fotoğraflarda Heard’ın morarmış yüzü görünüyordu.
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Bunun üzerine mahkemeye başvuran Depp, olayın olduğu yere ulaşan iki polisin hiçbir darp izine rastlamadıklarını içeren ifadelerini mahkemeye sunarak şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.
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Depp ve Heard 2011 yılında birlikte rol aldıkları The Rum Diary filminin çekimleri esnasında tanışmıştı. 2015 yılında Los Angeles’taki evlerinde evlenen ikili, Mayıs 2016’da boşanma davası için mahkemeye başvurdu. Dava, Ocak 2017’de sona erdi.
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