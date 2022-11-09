Avukat sevgilisinden ayrıldı 0:00 / 0:00

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Johnny Depp’in adı, geçtiğimiz mayıs ayı boyunca eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın canlı olarak izlediği davada sık sık farklı isimlerle anılmıştı. Önce tüm gözler Depp’in avukatı Camille Vasquez’e çevrilmişti. Ardından da Depp'in lehine verdiği ifadelerle dikkat çeken eski sevgilisi Kate Moss’a odaklanılmıştı.

AYRILDILAR Ancak ünlü oyuncu, Moss ya da Vasquez ile birlikte değildi. Ünlü aktör, gönlünü davası için çalışan İngiliz avukat Joelle Rich'a kaptırmıştı. İkilinin birlikteliği ile alakalı beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Çifte yakın bir kaynak, Depp ile Rich'in ilişkilerinin bittiğini doğruladı.

"İLİŞKİLERİ CİDDİ DEĞİLDİ" Ayrıca ikilinin başlangıçta asla ciddi olmadığını da sözlerine ekledi. TMZ'ye konuşan aynı kaynak, çiftin romantik bir şeyler yaşadıklarını ancak bunun özel olmadığını da belirtti.

DAVADAN SONRA NE OLDU? Öte yandan Depp’e karşı davayı kaybeden Amber Heard’ün Kaliforniya’da yer alan evini sattığı biliniyordu. Heard, karar sonrası istenen tazminatı ödeyemeyeceğini dile getirmişti. Amber Heard’ün yaptığı bu açıklamadan sonra evini satması ise dikkat çekmişti. TMZ’nin haberine göre; Heard, evini 1 milyon dolara satarak ödenecek paranın bir kısmını çıkarabilmiş...