Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı Joelle Rich!

Amber Heard ile çekişmeli dava sürecinde hakkında dedikodular çıkan Johnny Depp bu konuda sessizliğini korumuştu. Davanın sonucu ise Johnny Depp’in zaferine yönelik ilerlemişti.

ABONE OL
  • Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

    Davadan sonra Depp şimdilerde yeni film ve marka anlaşmalarına imza atıyor. Amber Heard ise zor hala davanın sonucuyla alakalı itiraz çalışmalarını sürdürüyor.

    Page Six’in kaynağına göre Johnny Depp’in özel hayatında hareketlenmeler mevcut.
  • Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

    AVUKATI İLE BERABER

    Kaynağın iddiasına göre Depp İngiliz avukat Joelle Rich (59) ile beraber.

    Avukat Rich son davada Depp’in yasal temsilcileri arasında değildi. Ancak kendisi daha önce oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmişti.

    Joelle Rich iki çocuk sahibi ve evli ancak şu anda boşanma aşamasında olduğu biliniyor.
  • Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

    Johnny Depp’in dava sürecinde kendisini temsil eden ve savunan Camille Vasquez ile beraber olduğu düşünülüyordu. Ancak bu iddialar asılsız kalmış ve yalanlanmıştı. Vaquez yaptığı açıklamada “ Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyoruz” demişti.
  • Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

     DAVA FİLM OLUYOR

    Ayrıca dava sürecinde yaşanan olaylar beyazperdeye taşınıyor. Filmin adı ise “Hot Take: The Depp/ Heard Trial” olacak.  Depp’i Mark Hapka, Heard’e ise Megan Davis hayat verecek.

    DAVADAN SONRA NE OLDU?

    Depp’e karşı davayı kaybeden Amber Heard’ün Kaliforniya’da yer alan evini sattığı biliniyordu. Heard karar sonrası istenen tazminatı ödeyemeyeceğini dile getirdi.  Heard’ ün yaptığı bu açıklamadan sonra evini satması ise dikkat çekti.

    TMZ’nin haberine göre Heard evini 1 milyon dolara satarak ödenecek paranın bir kısmını çıkarabilmiş.
  • Johnny Depp’in yeni sevgilisi avukatı çıktı!

    HEARD DAVANIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

    Davanın iptal edilmesini isteyen Heard iptal edilmezse usulsüz yargılama kararı verilmesini talep etmişti.

    ÜNLÜ OYUNCU EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

    Depp ise yeni projeler be müzik yapımlarıyla hayatında yeni bir sayfa açmış durumda.

    Yeniden yönetmen koltuğuna oturan Depp’i yapımcılığını Al Pacino’nun üstlendiği yeni bir film ile hayranlarıyla buluşacak.

    İSTANBUL’A KONSER VERMEYE GELİYOR

    Oyuncunun 2012 yılından beri yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubu 10 Haziran 20232Te İstanbul’da konser verecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.