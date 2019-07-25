Johnson, Kraliçe'yle ilk görüşmesinin ardından protokolü kırdı

İngiltere'de Theresa May'in istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson, dün Kraliçe Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen göreve başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Johnson'ın henüz görevi teslim alırken kraliyet protokolünü deldiği öne sürüldü.

İddialara göre Kraliçe ile 25 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Boris Johnson, sonrasında başbakanlık konutunun çalışanlarıyla yaptığı görüşmede Kraliçe'yle konuşmalarını açıkladı. Kraliyet protokolüne göre, Johnson'ın Kraliçe ile yaptığı görüşmenin içeriğinin gizli kalması gerekiyordu.

Johnson'ın başbakanlık konutundaki ekibine Kraliçe'nin kendisine, "Birinin bu işi niye istediğini bilmiyorum" dediğini söylediği iddia edildi. Başbakanlık konutu çalışanlarının ise Johnson'ı, bu tip şeyleri yüksek sesle söylememesi konusunda uyardığı belirtildi.

Daha önce 2014 yılında, dönemin başbakanı David Cameron İskoçya'daki bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak ABD'li milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'le Kraliçe'nin kendisine söyleidkleriyle ilgili konuşurken kameralara yakalanmış ve daha sonra bu nedenle özür dilemek zorunda kalmıştı.