Jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi!
Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:56 Güncelleme:
75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda bindiği Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasında, "18 Haziran Perşembe günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda, bindiği Liderkatı isimli safkandan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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