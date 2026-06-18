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        Haberler Spor Diğer Jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi!

        Jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi!

        Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gökhan Kocakaya hastaneye sevk edildi!

        75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda bindiği Liderkatı isimli attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

        Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasında, "18 Haziran Perşembe günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'ndaki 5. koşuda, bindiği Liderkatı isimli safkandan düşen jokey Gökhan Kocakaya, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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