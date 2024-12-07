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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jonas Svensson: Bende yetenek yok, mücadele etmem lazım - Beşiktaş Haberleri

        Jonas Svensson: Bende yetenek yok, mücadele etmem lazım

        Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:59
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        "Bende yetenek yok, mücadele etmem lazım"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe derbisini 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ZOR BİR DÖNEMDEYİZ"

        Fenerbahçe derbisine iyi hazırlandıklarını söyleyen Jonas Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak. İyi mücadele ettik, iyi savaştık" diye konuştu.

        "BENDE YETENEK YOK, MÜCADELE ETMEM LAZIM"

        Kendisini hep hazır tuttuğunu ifade eden 31 yaşındaki oyuncu,"Yetenek yok mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Maximin çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu" diyerek sözlerini noktaladı.

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