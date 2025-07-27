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        Haberler Spor Futbol João Pereira'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Sezona hangi maçla başlayacağımızın önemi yok! - Futbol Haberleri

        João Pereira'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Sezona hangi maçla başlayacağımızın önemi yok!

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:12
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        "Sezona hangi maçla başlayacağımızın önemi yok!"
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        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pereira, HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

        İşte Pereira'nın açıklamaları:

        "Aslında bütün takımlara karşı oynayacağız sezon boyunca hangisiyle önce hangisiyle sonra oynadığımızın önemi yok ama birçok insana göre şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe ya da Galatasaray oluyor ve biz ilk haftalarda bu takımlarla oynayacağız. Biz bütün maçlarda zevk almaya bakacağız"

        "Burada hepimizin hedefinin ortak olması gerekiyor. Oyuncuların, teknik ekibin, yönetimin ve tabii ki geçen sezon yaşadığımız zorlukları yaşamamamız gerekiyor. Yapacağımız çalışmalarla Alanyaspor'u geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi üst sıralara, Avrupa liglerine gitmeye çalışan bir takım haline getirmeyi hedefliyoruz. Burada biraz gerçekçi de olmamız lazım hemen olabilecek bir şey değil bu bu süreç biraz zamana alacaktır."

        "Çalışmalarımıza Erzurum'da başladık sonra buraya Kayseri'ye geldik bir kamp yapabilmek için şartların hepsi uygun buralarda. Buradaki kampın yükseklik, rakım seviyesi çok uygun oyuncularımıza yüklemeler yapabiliyoruz. Şimdiye kadar pozitif şeyler gördük oyuncularımızdan. Transferde en önemli olan geçen sene burada oynayan oyuncuları tutmuş olmamız. Yeni gelen oyuncuların arasında hem genç hem tecrübeli olanlar var. Bizim buradaki amacımız genç oyuncuları getirmekte kulübün geleceğini düşünerek bu transferleri yaptık. Güven Yalçın gibi tecrübeli oyuncuları da getirdik."

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