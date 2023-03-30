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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya'dan teklif gelmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanabilir

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için yeni bir iddia gündeme geldi.

     
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Brezilya Milli Takımı'nın gündemine Carlo Ancelotti'yi almasının ardından Jesus geri planda kalırken; Portekizli teknik adama bu kez farklı bir ülke ilgi göstermeye başladı.
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Suudi Arabistan Milli Takımı, Herve Renard ile yollarını ayırma kararı aldı. 
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Arap basınından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için flaş bir iddia geldi.
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Arabistan Futbol Federasyonu, görevine son verdiği teknik direktör Herve Renard'ın yerine 3 aday belirledi.
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Habere göre; Suudi Arabistan Milli Takımı için öncelikli aday Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus...
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Al Riyadh'a göre; federasyonun Jesus dışında teknik direktörlük için 2 adayının daha olduğu belirtildi. 
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Bunlar; Fransız Teknik adam Zinedine Zidane ve İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini.

     
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile kısa süre için görüşme yapılabileceği belirtildi.
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...
  • Jorge Jesus'a sürpriz talip! Brezilya Milli Takımı derken...

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