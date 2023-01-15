Takımının performansından memnun olduğunu aktaran sarı-lacivertli teknik adam, şunları kaydetti:

JESUS: TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen hafta kendi sahalarında aldıkları Galatasaray mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetinin önem taşıdığını ve 3 puanı kazandıklarını söyledi. Gaziantep FK´nın iyi bir takım olduğunu ve galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Jesus, şöyle dedi:

"Maçı kazanmak önemliydi. Gaziantep FK iyi takım, iyi oyuncuları var. Onlardan birisi Markovic. Bugün çok iyiydi. 19 yaşında Sırbistan´dan Benfica´ya transferini yapmıştım. Daha sonra 40 milyon Euro´ya Liverpool´a transfer oldu. Çok kaliteli bir oyuncu. Ben takımımın performansından memnunum. Kırmızı karttan sonra takım olarak rahatladık ve 30 dakika bir kişi fazla oynayarak bu durumu avantaja çevirdik. Değişikliklerimizle rakibi sahasına geri ittik. Oyuna sonradan girenlerin performansıyla maçı kazanmayı bildik."