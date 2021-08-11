Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den ayrılan David Luiz, henüz yeni takımına imza atmadı. Türkiye'den Adana Demirspor'la adı anılan David Luiz için flaş bir açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, David Luiz'in Benfica'ya transferi hakkında çıkan haberlere şöyle cevap verdi:

"David Luiz gündemimizde değil. Bence Türkiye’ye gidecek. Son durumunu bilmiyorum."

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Kadrosuna kaliteli bir stoper takviyesi yapmaya planlayan Beşiktaş, uzun süredir görüştüğü Diego Godin konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Kara Kartal'ın Diego Godin'in alternatifi olarak David Luiz'i gündemine aldığı konuşuluyor.