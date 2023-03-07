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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

Brezilya basınından Bruno Villafranca, “Jorge Jesus’a Flamengo’ya dönüp dönmeyeceğini sordum. Bana yanıt olarak kucaklama emojisi gönderdi” açıklamasında bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Fenerbahçe ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus’un geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Yeniden Brezilya’ya döneceği uzun süredir konuşulan tecrübeli hocayla ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. 
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Brezilya basınından Bruno Villafranca, Jesus'la yaptığı görüşmeyi anlatırken şu ifadelere yer verdi:
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    “Jorge Jesus’a Flamengo için Brezilya’ya dönme olasılığını sordum. Bana kısa, zekice ve son derece esrarengiz bir yanıt verdi. Cevap olarak kucaklama emojisi gönderdi”
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Bu gelişmenin ardından kafalar da böylece iyice karışmış oldu. 
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Flamengo taraftarları ise “#ForaVP” etiketi kullanarak Vitor Pereira’nın görevden alınmasını istedi. 
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Brezilya ekibinin taraftarları ayrıca Jorge Jesus’un yeniden takımın başına getirilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. 
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Portekizli çalıştırıcı daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacağını söylemişti. 
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

    Ancak yine de Jesus'la ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. 
  • Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!

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