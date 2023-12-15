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        Haberler Spor Futbol Jorge Jesus'un Al-Hilal'i namağlup liderliğini sürdürdü - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus'un Al-Hilal'i namağlup liderliğini sürdürdü

        Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Hilal evinde ağırladığı Al-Wehda'yı 2-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:18
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        Al-Hilal namağlup liderliğini sürdürdü
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        Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında konuk ettiği Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

        Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

        Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Al-Wehda ise 22 puanda kaldı.

        Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda'da da sahasında Al-Riyadh'ı konuk edecek.

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