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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Jose Morais: Çok kritik bir maç oynayacağız - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Jose Morais: Çok kritik bir maç oynayacağız

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Sivasspor ile ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacaklarını belirterek, "Bunun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Ligin son maçına kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:10
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        "Çok kritik bir maç oynayacağız"
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak Bodrum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Bodrum Stadyumu’nda Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

        Yeşil-beyazlılar, hem fiziksel hem de taktiksel olarak zorlu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak mücadelede puan ya da puanlarla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor.

        "TÜM MAÇLARI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade ederek, "Önümüzde 4 maç var. Bu maçları aynı anda oynamayacağımız için şu an sadece Sivas maçına odaklanmış durumdayız. Her zamanki gibi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma iki taraf için de önemli. Ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. Bunun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Belli bir kalitemiz var. Oyuncularımız bu kalite doğrultusunda kendilerini en iyi şekilde hazırlıyorlar ve bu maçın önemini biliyorlar. Buraya geldiğimden beri oyuncularımı karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlamaya odaklanıyorum. Maçların sonucu önceden bilinmez, oynadıktan sonra göreceğiz. Ligin son maçına kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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