Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Benfica itirafı!

"BİR VEYA İKİ TRANSFER"

Kış transfer dönemine dair konuşan deneyimli teknik adam, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseye oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur." ifadelerini kullandı.