Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Olaylı geçen maçın son anlarında da tansiyon yükseldi.

📽️ Maç sonu Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar pic.twitter.com/o5GqBRPWUa — AA SPOR (@aa_spor) April 2, 2025

Bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Okan Buruk, bu müdahaleden sonra yere düştü.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunduğu gerekçesiyle maç sonunda kırmızı kart gördüğü rapor edildi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray çıkan olaylar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ! " ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

OKAN BURUK, MOU'YA KARŞI 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho’ya karşı 2. galibiyetini kazandı. Diğer müsabaka ise berabere sona ermişti.