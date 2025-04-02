Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çıkan olaylarda Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının maç sonunda kırmızı kart gördüğü rapor edildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Olaylı geçen maçın son anlarında da tansiyon yükseldi.
Bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.
Okan Buruk, bu müdahaleden sonra yere düştü.
MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunduğu gerekçesiyle maç sonunda kırmızı kart gördüğü rapor edildi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray çıkan olaylar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ! " ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
OKAN BURUK, MOU'YA KARŞI 2. GALİBİYETİNİ ALDI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho’ya karşı 2. galibiyetini kazandı. Diğer müsabaka ise berabere sona ermişti.