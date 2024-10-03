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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Mükemmele yakın olmak zorundayız - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Mükemmele yakın olmak zorundayız

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:51
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        "Mükemmele yakın olmak zorundayız"
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente karşılaşması öncesi konuştu.

        Portekizli teknik adam, "Bugün kazanmayı umuyorum. 1 puan da puandır. Bu yeni formatta, her puan pozitiftir ama bizler kazanmayı denemek zorundayız. Mükemmele yakın olmak zorundayız. Rakibimiz çok iyi. Ön bölgede opsiyonları var. Savunmada çok sertler, gol yemiyorlar. İyi oynamak zorundayız." dedi.

        Mourinho, ayrıca, "Çağlar Söyüncü farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Oyun kurulumda iyi, hatlar arasındaki oyuncuları tutmakta iyi. Teknik olarak Becao ve Djiku'dan farklı. Becao ve Djiku da iyi oyuncular. Tecrübeli oyuncular, savunma yapmayı iyi biliyorlar. Birlikte oynamayı biliyorlar. Onları da biliyorum. Kulübede Samet, Yusuf var. Listede olmayan oyuncular da var. Bright cezalı, Çağlar sakat, bu biraz sıkıntı ama elimizdeki oyunculara inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

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