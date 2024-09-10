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        Haberler Bilgi Spor Jose Mourinho röportajı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Jose Mourinho röportaj HT SPOR canlı izle

        Spor camiasının gözü HT SPOR'da! José Mourinho röportajı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Türkiye'de ilk kez Habertürk TV'nin yeni spor kanalı HT SPOR'da konuşacak. Gündeme dair önemli başlıkların ele alınacağı röportajda takımın son durumu, UEFA Avrupa Ligi hedefleri, şampiyonluk mücadelesi gibi gündeme damga vuracak konular masaya yatırılacak. Peki, José Mourinho röportajı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:22
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        Spor camiasının gözü bugün Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü José Mourinho röportajında! Bu akşam ilk kez seyirci ile buluşacak HT SPOR kanalı, yayın hayatına damga vuracak bir röportaj ile başlıyor. Portekizli hoca; takımın son durumu, Milli Takım, UEFA Avrupa Ligi, şampiyonluk mücadelesi gibi konularda HT SPOR'a özel açıklamalarda bulunacak. Peki, José Mourinho röportajı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar...

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        JOSÈ MOURINHO RÖPORTAJI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho ile gerçekleştireceği özel röportaj bu akşam saat 21.00'de HT SPOR'da olacak.

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        HT SPOR YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

        Sporun tüm kalbinin atacağı HT SPOR bu akşam yayın hayatına başlıyor. José Mourinho röportajı ve spor dünyasına ait son gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar Digitürk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV, TV+ platformlarından kanala erişim sağlayabilir.

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