        Josef de Souza, Beşiktaş'a geri döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Josef de Souza, Beşiktaş'a geri döndü!

        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibine dahil oldu.

        Giriş: 03.09.2025 - 21:17 Güncelleme: 03.09.2025 - 21:19
        Josef, Beşiktaş'a geri döndü!
        Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı da teknik ekibine dahil etti.

        Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, böylece Beşiktaş'a antrenör olarak geri dönecek.

        Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

