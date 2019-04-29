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Josef Sural kimdir? Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın ölüm nedeni nedir?

Josef Sural kimdir soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Alanyaspor takımında forma giyen futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti. , Josef Sural'ın ölüm nedeni nedir? İşte Josef Sural hakkında detaylar...

Josef Sural

Josef Sural kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural hayatını kaybetti.

JOSEF SURAL KİMDİR?

Josef Šural (30 Mayıs 1990, Hustopeče - 29 Nisan 2019),Çek futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almıştır.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, 2011 yılında Slovan Liberec'e transfer oldu. Kulübüyle 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 13 Ocak 2016'da Sparta Praha'a transfer oldu. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

JOSEF SURAL'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Alanyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralan futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Başımız sağolsun" bilgisini verdi.

 

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