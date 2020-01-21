Josep Vila i Casañas geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, İspanya'nın en önemli isimlerinden Josep Vila i Casañas ile konser verecek. 'İberya Mavisi' konserinin dünya prömiyerini Türkiye'de yapacak olan Casañas'ın 'Gloria' adlı eseri de bestecisinin kendi şefliğinde ülkemizde ilk kez seslendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Casañas'ın eğitim vereceği 5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı'nı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sahnesi'nde 25 Ocak'ta verilecek konserde, 2017 Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) Beste Yarışması'nda birincilik ödülü alan Juan Manuel Conejo'ya ait 'Nur' isimli eserin de dünya prömiyeri yapılacak.

Ankara'nın koro müziği başkentlerinden biri olması vizyonuyla pek çok uluslararası projeye imza atan Avrupa Profesyonel Korolar Birliği (TENSO) üyesi Devlet Çoksesli Korosunun vereceği konserde Josep Vila i Casañas'a ait 'Gloria' adlı eser de bestecisinin kendi şefliğinde Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.