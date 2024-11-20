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        Haberler Spor Futbol Juan Mata, MLS kulübünün ortağı oldu! - Futbol Haberleri

        Juan Mata, MLS kulübünün ortağı oldu!

        Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan İspanyol orta saha Juan Mata, MLS ekibi San Diego'nun ortağı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:57
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        Juan Mata, MLS kulübünün ortağı oldu!
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        Avustralya ekibi Western Sydney'de forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, bir ilke imza attı.

        Juan Mata, MLS ekibi San Diego kulübünün ortağı oldu. İspanyol futbolcu, MLS'e yatırım yapan ilk aktif futbolcu olma unvanını aldı.

        BECKHAM'DAN SONRA İLK

        Öte yandan Mata, David Beckham'dan sonra MLS'te hisse sahibi olan ikinci uluslararası oyuncu oldu.

        36 yaşındaki Juan Mata, Avustralya ekibi Western Sydney'de forma giyiyor. Bu sezon 4 maçta forma giyen 36 yaşındaki efsane, 141 dakika sahada kaldı.

        GALATASARAY PERFORMANSI

        İspanyol yıldız, 2022-23 yılları arasında Galatasaray forması da giydi. Mata, sarı krımızılı formayla 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist yaptı.

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