Judas Priest'ten İstanbul konseri

1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen Judas Priest, BKM Organizasyonu ile Bonus Park Orman’da metal rüzgârları estirdi.

Müzikleriyle olduğu kadar görsel şovlarıyla da övgü toplayan grubun sahnesinde ilerleyen dakikalarda aniden bir motosikletin kükreme sesi duyuldu ve duman bulutu içinde Rob Halford, motosikletinin üzerinde belirdi. Motosiklet gecenin geri kalanında grubun bir parçası olarak sahnede kaldı. Sahnede olağanüstü bir görüntü oluşurken seyirciler 71 yaşında olan Rob Halford’a ve gruba olan hayranlıklarını tezahüratlar eşliğinde gösterdi.

REKLAM Rob Halford; Türkiye’ye geri dönmenin güzel olduğunu, Türkiye’yi, güzel insanlarını, yemeklerini, kültürünü sevdiğini söyleyen övgü dolu sözler yağdırdı.

METALİN EFSANELERİ AÇIKHAVAYI DOLDURAN BİNLERCE HAYRANIYLA İSTANBUL’U SALLADI ‘Metal Gods’ adlı şarkılarına ithafen hayranları tarafından 'Metal Tanrıları' olarak da anılan, yıllar geçtikçe heavy metal ile eş anlamlı hale gelen ve adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran Judas Priest, Bonus Parkorman’ı dolduran binlerce hayranının şarkılara eşlik etmesiyle açık hava’yı salladı. 50 yılı aşan bir kariyere sahip olmasına rağmen grup sahnede adeta kükredi ve İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. 50'nci yıl dönümüne ulaşmak çok az grubun başardığı bir serüven olduğunu düşünürsek, Judas Priest dün gece İstanbul konserinde kalıcı çekiciliğinin, nesiller boyunca hayranlarıyla olan sarsılmaz bağlarının nesilden nesle nasıl geçtiğini bir kez daha kalpleri fethederek göstermiş oldu.