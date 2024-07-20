Judas Priest yeni şarkılarıyla İstanbul'da

1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen 50 yılı aşkın müzik yaparak metal rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, yeni albümleri “Invincible Shield”ın Avrupa turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ ŞARKILAR CANLI OLARAK İLK KEZ BU KONSERDE

Küresel arenada yıllara meydan okuyan efsane grup Judas Priest, konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri “Invincible Shield”dan bazı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çalacaklar.