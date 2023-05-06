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Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girerken, genç futbolcu hakkında flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Alman ekibi Dortmund'un Real Madrid'e transfer olması beklenen Jude Bellingham'ın yerini Arda Güler ile doldurmayı planladığı belirtildi.

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