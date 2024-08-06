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        Haberler Spor Transfer Julian Alvarez, 95 milyon euroya Atletico Madrid yolunda! - Futbol Haberleri

        Julian Alvarez, 95 milyon euroya Atletico Madrid yolunda!

        İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in, Julian Alvarez'in transferi konusunda Manchester City ile 95 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:56
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        95 milyon euroluk dev anlaşma!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 24 yaşındaki Julian Alvarez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        İngiltere'den Manchester Evening'in haberine göre Atletico Madrid, Arjantinli yıldız için M.City ile 75 milyon euro bonservis + 20 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

        32 GOLE DİREKT KATKI

        Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 maça çıkan Arjantinli hücum oyuncusu mavi-beyazlı forma altında 19 gol atarken 13 de gol pası verdi.

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