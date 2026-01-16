Julio Iglesias, cinsel taciz iddialarını reddetti

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Karayipler'deki villasında çalışan iki kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasına karşı sessizliğini bozdu. 82 yaşındaki sanatçı, hiçbir kadını taciz etmediğini, zorlamadığını veya saygısızlık etmediğini söyledi.

60 yıllık bir müzik kariyerine sahip olan Julio Iglesias, iki eski çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradıkları, sürekli taciz ortamında uygunsuz dokunmalara, hakaretlere ve aşağılamalara maruz kaldıkları iddiasıyla suçlanmıştı.

2021'de gerçekleştiği iddia edilen taciz olayları, geçtiğimiz günlerde İspanyol basını ve ardından tüm dünya basınında geniş yer buldu. Bunun üzerine Iglesias, bir açıklama yaparak; "Büyük bir üzüntüyle, evimde çalışan iki kişinin iddialarına yanıt veriyorum. Hiçbir kadına kötü muamelede bulunmadım, zorlamadım veya saygısızlık etmedim. Bu suçlamalar tamamen asılsız ve beni derinden üzüyor" dedi. "Bu ciddi hakarete karşı onurumu savunacağım" diyen şarkıcı, sevgi ve destek mesajları gönderen hayranlarına teşekkür etti.

"NEREDEYSE HER GECE BENİ KULLANDI"

Rebeca ve Laura takma adlarıyla bilinen biri ev işçisi, diğeri fizyoterapist iki kadın, Julio Iglesias hakkında İspanya'da cinsel saldırı ve insan ticareti suçlamasıyla şikayette bulundu. İddialar, savcılar tarafından ön soruşturma konusu edildi. Rebeca, o dönemde 77 yaşında olan Iglesias'ın, iş gününün sonunda kendisini sık sık odasına çağırdığını iddia etti. Ardından, rızası olmadan parmaklarıyla cinsel organına dokunduğunu öne sürdü. "Neredeyse her gece beni kullandı" diyen Rebeca; "Kendimi bir obje, bir köle gibi hissettim" ifadesini kullandı.

Laura ise İspanyol basınına verdiği demeçte, Julio Iglesias'ın kendisini dudağından öptüğünü, izni olmadan ve isteği dışında göğüslerine dokunduğunu iddia etti.

KADINLAR TIBBİ TESTE ZORLANDIKLARINI İDDİA ETTİ

Çarşamba günü elDiario.es sitesi, eski çalışanların ifadelerini yayınladı. İfadelerinde, HIV ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tıbbi testler yaptırmalarının istendiği iddia ediliyordu. Kadınlar, daha sonra sonuçları Iglesias'ın hizmetlilerinden birine göndermelerinin istendiğini söyledi. ElDiario.es ayrıca, Iglesias'ın 2021 yılında Dominik Cumhuriyeti'ndeki villasında çalışan beş kadının jinekolojik muayeneden geçtiğini gösteren tıbbi belgeleri elde ettiğini açıkladı.