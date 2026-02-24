Canlı
        Haberler Magazin Julio Iglesias'tan İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz'a talebi- Magazin haberleri

        Julio Iglesias'tan İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz'a talebi

        İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarına destek veren İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz'ı, itibarına zarar verdiği gerekçesiyle dava açılması talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 22:27 Güncelleme:
        
        
        Dava açma talebinde bulundu

        İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, kendisini 'cinsel tacizle' suçlayan iki eski kadın çalışanına destek verdiği gerekçesiyle İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz hakkında mahkemeye dava açılması talebinde bulundu.

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre Iglesias, avukatları aracılığıyla Madrid mahkemesine başvurdu. Ünlü şarkıcı; hakkındaki cinsel taciz iddialarında bulunan iki eski çalışanına gerek sosyal medya mesajları gerekse verdiği röportajlarla destek veren Diaz’ın, kendi itibarına zarar verdiğini öne sürdü.

        "Onuruna ve sosyal itibarına zarar verildiğini" savunan Iglesias, Başbakan Yardımcısı'ndan yaptığı açıklamaların içeriğini kamuoyu önünde geri çekmesini ve iftira niteliğindeki bu karalayıcı tutumun neden olduğu ciddi sosyal zarara karşılık tazminat ödemesini talep etti. Iglesias ayrıca, resmi yasal işlem başlatılmadan önce bir uzlaşma duruşması yapılması isteğini dile getirdi.

        

        "KADINLAR ARTIK SUSTURULAMAYACAK"

        Iglesias'ın mahkemeye başvurusu üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yolanda Diaz, "Çalışan kadınların haklarını ihlal eden herkese karşı mücadele etmeyi sürdüreceğim. Davalar olsa da olmasa da kadınlar artık susturulamayacak," ifadelerini kullandı.

        JULIO IGLESIAS HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI

        İspanyol şarkıcı hakkında yasal işlem başlatan iki eski kadın çalışan; olayların Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığını belirtmişti. Çalışanlar, ünlü şarkıcıyı cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve iş yerinde aşağılamakla suçluyor.

        Bakan Diaz, söz konusu iddiaların ardından yaptığı açıklamalarda bu durumu "tüyler ürpertici" olarak nitelendirmişti. Diaz, "Sürekli saldırganlığa dayalı bir güç yapısıyla kölelik durumu ve cinsel taciz yaşanmıştır. Bunu ifşa eden cesur kadınlara ve eldiario.es'teki gazetecilere teşekkürler," şeklinde konuşmuştu.

