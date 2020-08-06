Jurassic Park IIIJurassic Park film serisinin 2001 yapımı, üçüncü filmidir. The Lost World: Jurassic Parkın devamı olan film seride Michael Crichton'ın romanından uyarlanmayan ve Steven Spielberg'in yönetmediği ilk filmdir. Filmin hikâyesi bir çiftin Isla Sorna'da kaybolan çocuklarını kurtarması için Dr. Alan Grant'ı tutmasıyla başlar.

İlk Jurassic Park filminin başarısından sonra Joe Johnston Spielberg'e devam filmi olarak Kayıp Dünya (The Lost World: Jurassic Park) filminin uyarlamasını yönetmek istediğini söyledi. Projeyi kendisi yönetmek isteyen Spielberg, Johnston'a ikinci devam filmi için söz verdi. Spielberg bu filmde de yapımcı olarak yer aldı. Kayıp Dünya filminin gösterime girmesinden üç yıl sonra Ağustos 2000'de üçüncü filmin yapımına başlandı.

JURASSIC WORLD FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sam Neill, Dr. Alan Grant

William H. Macy, Paul Kirby

Téa Leoni, Amanda Kirby

Alessandro Nivola, Billy Brennan

Trevor Morgan, Eric Kirby

Michael Jeter, Udesky

John Diehl, Cooper

Bruce A. Young, M. B. Nash

Laura Dern, Dr. Ellie Sattler

JURASSIC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ben Hildebrand ve 12 yaşındaki Eric Kirby Isla Sorna adası civarındaki sularda parasailing yapmaktadırlar. Bilinmeyen bir yaratık tekne ekibine saldırır ve öldürür, Ben paraşütü tekneden ayırır adaya iniş yaparlar. Dr. Alan Grant Jurassic Park olayından sonra çok ünlü olmuştur, Ellie Sattlerda evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştur. Grant, Sattler'la, yırtıcıların daha önce inanmış olduklarından nasıl daha akıllı olduklarını tartışır. Grant’in asistanı Billy Brennan 3 boyutlu yazıcı kullanarak raptor gırtlağının kopyasını yapar.

Paul and Âmânda Kirby, görünüşte varlıklı bir çifttirler Isla Sornaya yapacakları bir hava turu için Dr.Grant’a fon teklifi yaparlar Araştırma desteği için umutsuz olan Grant gönülsüzce teklifi kabul eder ve adaya doğru Paul, Âmânda, Billy ve Kirby'lerin paralı askerleri, Udesky, Cooper ve pilotları Nash ile birlikte yola çıkarlar, yolculuk esnasında Grant Kirbylerin aslında adaya inmeyi planladığını öğrenir. Grant karşı çıktığında, Cooper tarafından BAYILTILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLİR ve Amanda’nın megafonu kullanması ile uyanır. bu adadaki Spinosauru bölgeye çeker ve Spinosaurus grubua saldırarak önce cooperı sonra da kaçarlarken kaza yapan uçaktaki, Nash'i yer grup Spinosaurustan kaçarken ormanda T-Rex ile karşılaşır, bu arada Spinosaurus geri döner ve iki et obur karşı karşıya gelir iki etobur bir biri ile kavga ederken grup kaçmayı başarır. Spinosaurus, T-Rex'i öldürür.

Grant, Kirbylerin aslında sekiz hafta boyunca adada kayıp olan oğUlları Eric ve Amanda'nın sevgilisi Ben'i arayan orta sınıf boşanmış bir çift olduğunu öğrenir. Daha sonra grup, içinde Ben'in cesedi olan parasail'i bulur. Grup parasaili alır ve sonrasında Raptor yuvaları ile karşılaşırlar hemen orayı terk ederek yola koyulurlar. Yolda InGen'in terk edilmiş yerleşkesini görürler yerleşke içinde yardım ararlarken amanda raptorların saldırısına uğrar ama kaçmayı başarır ve grubun geri kalanı ile yerleşkeden kaçar corythosaurus ve Parasaurolophus larsürüsünün arasıan girere Raptorlardan kurtulmaya çalışrlarken bir birlerinde ayrı düşerler, bu arada Grant Billy nin düşürdüğü omuz çantasını alır ormana kaçtıkları ahlde Raptorlar Udeskyi öldürür

Grant Raptorların bir şey aradıklarını fark eder, iki tane Raptor bir birleri ile iletişim kurmaktadırlar tam bu sırada Raptorlar tarafından tuzağa düşürülür ve etrafı sarılır, ama adada sekiz hafta boyunca tek başına hayatta kalmayı başaran Eric tarafından kurtarılır ve bir su tankerine gizlenirler. Ertesi gün Grant ve Eric Paul’ün uydu telefonun sesini duyarlar ve tekrar Billy ve Kirbyler ile birleşirler, Paul telefonu daha önce uçakta Nash’e verdiğini açılarken tekrar Spinosuarusun saldırısına uğrarlar, sonrasında grup kaçmayı başarır bu esnada Grant Billy nin iki tane Raptor yumurtası aldığını keşfeder buda Raptor saldırılarını açıklamaktadır, yumurtaları grubun hayatta kalması için kullanmayı kararlaştırır, grup bilinmeyen bir yere girer, burası büyük ve geniş bir kuş evidir ve Pteranodonların evi olarak kullanılmaktadır, grup saldırıya uğrar ve Eric pteredonlar tarafından kaçırılır Billy parasili kullanarak Erici kurtarır fakat ardından kendisi saldırıya uğrar ve grubun geri kalanı kafesten kaçmayı başarırken kilitli kapı kendiliğinden açılır, nehrin aşağısına doğru bir bot kullanarak yola koyulurlar.

O gece grup uydu telefonunun melodisini dinozor dışkılarının içinde duyarlar, telefonu çıkarıp yola koyulurlar bu arada Spinosaurus geri döner yoğun yağmur altında Dr. Grant yoğun yağmur altında satler ile iletiim kurmaya çalışır ama spinosaurus bota saldırır Grant ve Paul teknenin yakıtını ateşe vererek Spinosaurusu korkutup kaçırmayı başarırlar. Ertesi gün grup sahile ulaşmak için tekrar yola koyulurlar ancak Raptorlar tarafından etrafları bir kez daha kuşatılır, Raptorların yumurtalarını teslim ettikten sonra Grant replika Raptor gırtlağını kullanarak çıkardığı sesle Raptorları şaşırtır Raptorlar yumurtaları alarak oradan uzaklaşırlar grupta kıyıya kaçar ve Sattler’ın ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Deniz Kuvvetleri'ni kurtarmaya çağırdığını görür. Billy'nin ağır yaralanmasına rağmen hâlâ hayatta olduğunu keşfederler. Adayı terk ederken Pteranodon'ların uçtuğunu görürler ve Grant, "yeni yuvalama alanları arıyorlar" der.