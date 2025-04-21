JURASSİC WORLD: HAKİMİYET KONUSU NEDİR?

Jurassic World: Hakimiyet, Nublar Adası’nın yok edilmesinden dört yıl sonrasını anlatıyor. Dinozorlar, tutuldukları yerlerden kurtularak dünya geneline yayılmış ve insanlarla aynı gezegende yaşamaya başlamıştır. Bu hassas denge, hem insanların hem de dinozorların geleceğini şekillendirecek önemli bir soruyla karşı karşıya: İnsanlar, tarihin en korkunç yaratıklarıyla bu gezegeni paylaşabilecek mi, yoksa dinozorlar yeniden hakimiyet kuracak mı? Film, aksiyon dolu sahneleri ve görsel efektleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.