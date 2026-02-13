Canlı
        Justin Bieber, burnunu karıştırırken görüntülendi - magazin haberleri

        Justin Bieber, burnunu karıştırırken görüntülendi

        Justin Bieber, Beverly Hills'te kaldığı otelin balkonunda paparazzilerin hedefi olduğunu fark etmeden burnunu karıştırdı

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:10
        Burnunu karıştırırken görüntülendi
        Paparazzilerle arasının kötü olduğu bilinen ve karşılaştığında sık sık tartışan Justin Bieber, bu kez kaldığı otelin balkonunda fena yakalandı. Beverly Hills'te konakladığı otelin balkonuna çıkan Kanadalı şarkıcı, burununu karıştırırken görüntülendi.

        1 Şubat'ta düzenlenen Grammy Ödülleri töreninde sadece iç çamaşırı ve çorapla sahne alan pop yıldızı, bu kez farkında olmadan sıra dışı bir poza imza attı.

        Nisan ayında kendisini görüntüleyen gazetecilere öfkelenerek; "Sadece para kazanmayı düşünüyorsunuz, insanları umursamıyorsunuz" çıkışı yapan Justin Bieber, haziran ayında Malibu'da bir mekândan çıkarken görüntüsünü alan muhabirlerle uzun bir tartışmaya girmişti.

        Justin Bieber, gazetecilerin, "Nasılsın" sorusu üzerine; "Bana nasıl olduğumu soramazsınız, biz arkadaş değiliz" diye yanıt vermiş, "Ben bir babayım" diyerek arabasının yanında onu çekmelerinin özel hayatına müdahale olduğunu savunmuştu.

        Justin Bieber, Grammy Ödülleri sahnesine iç çamaşırıyla çıktı
        Justin Bieber, Grammy Ödülleri sahnesine iç çamaşırıyla çıktı

        ABD basını, uzun zamandır yüzü asık çıkan fotoğrafları için, "Bieber'ın ruh sağlığı endişe verici" şeklinde yorum içeren haberler yapıyor.

        Justin Bieber'ın, 2018'den bu yana evli olduğu model Hailey Bieber ile Ağustos 2024'te ayında dünyaya gelen bir oğlu var.

        Cansız bedeni valizle taşımışlar

        Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Cansız bedenin parçalara ayrılarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı anlar kameralara yansıdı.

        #Justin Bieber
        #paparazzi
