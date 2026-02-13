Justin Bieber, burnunu karıştırırken görüntülendi

Paparazzilerle arasının kötü olduğu bilinen ve karşılaştığında sık sık tartışan Justin Bieber, bu kez kaldığı otelin balkonunda fena yakalandı. Beverly Hills'te konakladığı otelin balkonuna çıkan Kanadalı şarkıcı, burununu karıştırırken görüntülendi.

1 Şubat'ta düzenlenen Grammy Ödülleri töreninde sadece iç çamaşırı ve çorapla sahne alan pop yıldızı, bu kez farkında olmadan sıra dışı bir poza imza attı.

REKLAM

Nisan ayında kendisini görüntüleyen gazetecilere öfkelenerek; "Sadece para kazanmayı düşünüyorsunuz, insanları umursamıyorsunuz" çıkışı yapan Justin Bieber, haziran ayında Malibu'da bir mekândan çıkarken görüntüsünü alan muhabirlerle uzun bir tartışmaya girmişti.

Justin Bieber, gazetecilerin, "Nasılsın" sorusu üzerine; "Bana nasıl olduğumu soramazsınız, biz arkadaş değiliz" diye yanıt vermiş, "Ben bir babayım" diyerek arabasının yanında onu çekmelerinin özel hayatına müdahale olduğunu savunmuştu.

Justin Bieber, Grammy Ödülleri sahnesine iç çamaşırıyla çıktı

ABD basını, uzun zamandır yüzü asık çıkan fotoğrafları için, "Bieber'ın ruh sağlığı endişe verici" şeklinde yorum içeren haberler yapıyor.