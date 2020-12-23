"NEDEN BANA BU PROFİLLERİ ATIYORSUN?"

İbrahim Tilaver, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan "Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun" mesajı ile karşı karıya kaldı.

Reynmen o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.