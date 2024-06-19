Justin Timberlake gözaltına alındı
Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının sabıka fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.
Associated Press'in (AP) haberine göre; 43 yaşındaki şarkıcı, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.
Justin Timberlake'ın çekilen sabıka fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.
Justin Timberlake'in menajerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Salı günü mahkemeye karşısına çıkacağı bildirilen Justin Timberlake'in bu hafta sonu Chicago'da iki konseri ve gelecek hafta New York City'de iki gösterisi var.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Reuters, AP, Avalon