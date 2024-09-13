Justin Timberlake suçunu kabul etti

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yargıç Irace ayrıca, bugünden itibaren 90 gün süreyle şarkıcının ehliyetine el konulmasına karar verdi. Ünlü şarkıcı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim yaptığım bir hataydı ama umuyorum ki şu anda beni izleyen ve dinleyen herkes bu hatadan ders çıkarabilir. Ben kesinlikle dersimi aldım." ifadesini kullandı.