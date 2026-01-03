Juventus: 1 - Lecce: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, evinde Lecce'yle 1-1 berabere kaldı. 49. dakikada Weston Mckennie'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakalasa da 66. dakikada Jonathan David ile penaltı atışından yararlanamayan Juventus, haftayı 33 puanla tamamladı. Lecce ise puanını 18'e çıkardı.
Juventus, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lecce'yi konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekibi öne geçiren golü 45+2'de Lameck Banda atarken, Juventus'a beraberliği getiren golü ise 49. dakikada Weston Mckennie kaydetti.
Siyah Beyazlılar'da forma giyen Jonathan David, 66. dakikada penaltı kaçırdı.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu.
Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.