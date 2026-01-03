Habertürk
Habertürk
        Juventus: 1 - Lecce: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 1 - Lecce: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, evinde Lecce'yle 1-1 berabere kaldı. 49. dakikada Weston Mckennie'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakalasa da 66. dakikada Jonathan David ile penaltı atışından yararlanamayan Juventus, haftayı 33 puanla tamamladı. Lecce ise puanını 18'e çıkardı.

        Giriş: 03.01.2026 - 22:26 Güncelleme: 03.01.2026 - 22:26
        Juventus'a Lecce çelmesi!
        Juventus, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lecce'yi konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 45+2'de Lameck Banda atarken, Juventus'a beraberliği getiren golü ise 49. dakikada Weston Mckennie kaydetti.

        Siyah Beyazlılar'da forma giyen Jonathan David, 66. dakikada penaltı kaçırdı.

        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu.

        Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

