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        Haberler Spor Futbol Juventus Inter maçı ne zaman ve saat kaçta? Juventus Inter maçı canlı yayın hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Juventus Inter maçı ne zaman ve saat kaçta ve canlı yayın hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 13. haftası dev bir derbiyle sona erecek. Ligin ilk iki sırasında yer alan Juventus ile Inter, bu akşam Torino'da karşı karşıya gelecek. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:45
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        Juventus Inter maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu derbide ev sahibi Juventus liderliği almak, konuk Inter ise liderliğini pekiştirmek için sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Juventus Inter maçı ile ilgili bilgiler...

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        JUVENTUS INTER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Juventus Inter maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak ve mücadele S-Sport 2 ve S-Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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        Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

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        Inter: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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