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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus, Kenan Yıldız'dan emin - Futbol Haberleri

        Juventus, Kenan Yıldız'dan emin

        Juventus'un sportif direktörü Cristiano Giuntoli, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:30
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        Juventus, Kenan Yıldız'dan emin!
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        İtalyan devi Juventus'un sportif direktörü Cristiano Giuntoli, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansını değerlendirdi.

        KENAN'A ÖVGÜ

        Giuntoli, sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız'la ilgili, "Kenan Yıldız, henüz 19 yaşında ve çok ağır bir formanın sorumluluğunu aldı. Biraz sabır gerekiyor, bence çok iyi gidiyor. Ona inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        BU SEZON PERFORMANSI

        Juventus, sezon başında 10 numaralı formayı verdiği Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamış ve genç futbolcunun kontratını 2029 yılına uzatmıştı.

        Inter ile oynanan derbide sonradan oyuna girerek 2 gol atan ve 4-4 biten maça damga vuran isimlerden biri olan genç futbolcu, bu sezon Juventus ile çıktığı 16 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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