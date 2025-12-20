Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oynayacak mı?

        Juventus - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

        Serie A'nın 16. haftası dev bir maça sahne oluyor. Juventus kendi sahasında Roma'yı konuk ediyor. Allianz Stadyumu'ndan oynanacak mücadele öncesinde, Juventus - Roma maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Dev maçta gözler milli yıldızımız Kenan Yıldız'da olacak. Peki, Juventus - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? İşte Juventus - Roma maçı tarihi...

        Giriş: 20.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:14
        Juventus - Roma maçı için geri sayım başladı. Üst sıraları doğrudan etkileyen maçta her iki takımda şampiyonluk yarışında kopmak istemiyor. Juventus ev sahibi avantajını kullanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Roma ise zorlu deplasmanda galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, "Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oynayacak mı?" İşte detaylar...

        JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Juventus - Roma maçı 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak.

        JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

        KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

        Milli yıldızımız Kenan Yıldız, Roma karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

