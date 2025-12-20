Juventus - Roma maçı için geri sayım başladı. Üst sıraları doğrudan etkileyen maçta her iki takımda şampiyonluk yarışında kopmak istemiyor. Juventus ev sahibi avantajını kullanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Roma ise zorlu deplasmanda galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, "Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de oynayacak mı?" İşte detaylar...