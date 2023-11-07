Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı A takımı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Juventus altyapısında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu için Kulüpten yapılan açıklamada, "Dean Huijsen ve Kenan Yıldız, 7 Kasım 2023 itibariyle juventus A Takımı'nın bir parçası olacak." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Bayern Münih forması giyen Kenan Yıldız, 12 Temmuz 2022 tarihinde Alman devinden ayrılarak Juventus'a imza attı. Genç futbolcunun İtalyan devi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam edecek.

Milli futbolcu bu sezon Juventus'ta toplamda 5 resmi maçta forma giydi. Kenan Yıldız, ilk milli maçına ise EUR02024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiğimiz mücadelede çıkmıştı.