Juventus'tan 'Bas Gaza' paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5 - 2 mağlup etti.

Juventus'un İstanbul seferi öncesi Avrupa Müzik kataloğundan iki şarkı kullandı. Biri; İsmail YK'nın 'Bas Gaza' adlı şarkısı oldu. Sosyal medya hesabından Türk pop kültürüne atıfta bulunarak eğlenceli bir giriş yapan İtalyan ekibi, Galatasaray’ın 5- 2’lik galibiyeti sonrası taraftarların diline düştü. Maçın ardından sosyal medya İtalyanların yanlış şeritte kaldığını konuşuyor.

Juventus'un paylaştığı diğer şarkı ise Raga Oktay'ın 'Yeniden'i oldu.