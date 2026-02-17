Canlı
        Haberler Magazin Juventus'tan 'Bas Gaza' paylaşımı

        Juventus'tan 'Bas Gaza' paylaşımı

        Juventus, Galatasaray maçı için İstanbul'a gelirken İsmail YK'nın 'Bas Gaza' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Maçı, Galatasaray'ın 5 -2 kazanmasıyla Juventus'un paylaşımı, sosyal medyada bir hayli gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 23:29 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:40
        Juventus'tan 'Bas Gaza' paylaşımı
        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5 - 2 mağlup etti.

        Juventus'un İstanbul seferi öncesi Avrupa Müzik kataloğundan iki şarkı kullandı. Biri; İsmail YK'nın 'Bas Gaza' adlı şarkısı oldu. Sosyal medya hesabından Türk pop kültürüne atıfta bulunarak eğlenceli bir giriş yapan İtalyan ekibi, Galatasaray’ın 5- 2’lik galibiyeti sonrası taraftarların diline düştü. Maçın ardından sosyal medya İtalyanların yanlış şeritte kaldığını konuşuyor.

        Juventus'un paylaştığı diğer şarkı ise Raga Oktay'ın 'Yeniden'i oldu.

        #galatasaray
        #juventus
        #Bas Gaza
        #ismail yk
