Juventus'tan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'ın Kayserispor'la oynadığı maç öncesinde Juventus'un Mauro Icardi ile transfer görüşmesi yaptığını ve 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği gündeme düşmüştü.

Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Chiellini yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.