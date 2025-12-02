Juventus - Udinese maçı TRT Spor canlı izle ekranı... Juventus - Udinese maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın Udinese karşısında maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Juventus - Udinese maçı muhtemel 11'leri...