Juventus - Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Juventus, İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Udinese ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 104 maçta, Juventus rakibine 72 kez üstünlük kurarken, Udinese ise bu maçların 14'ünü kazandı. 18 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Juventus - Udinese maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Juventus - Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Juventus - Udinese maçı canlı izle ekranı...
Juventus - Udinese maçı TRT Spor canlı izle ekranı... Juventus - Udinese maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın Udinese karşısında maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Juventus - Udinese maçı muhtemel 11'leri...
JUVENTUS UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - Udinese maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
Mücadelede hakem Francesco Fourneau düdük çalacak.
JUVENTUS UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Kenan Yıldız'ın Udinese karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Adzic; Openda
Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Buksa