Juventus'un büyük planı

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu.

Messi geçtiğimiz günlerde Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Ancak İspanyol basınındaki haberlere göre; yönetim, Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli olan 700 Milyon Euro'yu almadan ayrılığa sıcak bakmıyor.

Messi ile Manchester City, Manchester United, Inter ve PSG'nin adı anılıyor. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin, Messi'nin transferi için ismi bir adım öne çıksa da Fransa'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe, İtalyan devi Juventus'un da Messi için devreye girdiğini yazdı. L'Equipe'teki habere göre; Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Juventus, dünya futbolundaki tüm takımların hayali olan Cristiano Ronaldo-Messi ikilisini birlikte oynatmanın planlarını yapıyor ve bunun için ilk adımı attı.