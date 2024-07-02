K2 tipi cezaevi nedir? K2 tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

Bu tür cezaevleri, ağır suçlardan hüküm giymiş veya kaçma riski yüksek olan mahkumlar için tercih edilir. Ayrıca, K2 tipi cezaevlerinde güvenlik kameraları, elektronik kapılar ve yüksek duvarlar gibi ek güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu özellikler, cezaevi içindeki düzenin ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşır. K2 tipi cezaevleri, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması sürecinde de belirli programlar sunmakta olup, bu programlar mahkumların suçla yüzleşmeleri ve yeniden suç işlememeleri için tasarlanmıştır. Ancak, bu tür cezaevlerinin katı kuralları ve sınırlamaları, mahkumların psikolojik durumları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve bu da insan hakları örgütleri tarafından zaman zaman eleştirilmektedir.

K2 Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

K2 tipi cezaevleri, Türkiye ceza infaz sisteminde açık ceza infaz kurumları olarak da bilinir. Bu cezaevlerinde, hürriyetlerini kısıtlayıcı tedbirler uygulanan kişiler barındırılır. K2 tipi cezaevlerinde kalan kişiler genel olarak şu gruplardan oluşur: