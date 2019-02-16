Survivor Kaan Güvenilir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları en sık araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oldu. Seda Sayan'ın evlilik programında gelin adayı Solmaz ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Kaan Güvenilir bu kez Survivor 2019 Türkiye kadrosunda boy gösterecek.

SURVİVOR KAAN GÜVENİLİR KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştı...

Azim Kaan Güvenilir Survivor için kendini şöyle anlatmıştı:

Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum."

"Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. "

SURVİVOR KAAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kaan Güvenilir'in Survivor 2019 kadrosunda yer alması izleyiciyi de şaşkına çevirdi. Birçok survivor izleyicisi Kaan Güvenilir hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları...



Bence Kaan, Atakan, Yusuf, Okay, bi grup olacak gibi duruyor bi de yedek gelen kadın yarışmacıyı yanlarına çekerlerse tamamdır bu iş.

survivor kaan seda sayandaki solmazın eski sevgilisi degil mi ya

Bence yeni gelen yarışmacı Kaan geldi ve bilgi verdi Kader’e Yusuf’a Atakan’a ve bundan sonra çok farklı bir survivor izleyebiliriz