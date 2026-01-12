Habertürk
Habertürk
        Kaan Sekban'dan, Cem Yılmaz'a yanıt - Magazin haberleri

        Kaan Sekban'dan, Cem Yılmaz'a yanıt: Yanlış anlamış

        Cem Yılmaz, Harbiye'deki gösterisini açmasını isteyen meslektaşı Kaan Sekban'ın teklifini reddettiği için Sekban'ın kendisine darılmış olabileceğini söylemişti. Sekban'dan, Cem Yılmaz'a yanıt gecikmedi

        Giriş: 12.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:28
        "Yanlış anlamış"
        Cem Yılmaz, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Programın bir parçası olan, "O mu, bu mu" konsepti sırasında kendisine Feyyaz Yiğit ve Kaan Sekban seçenekleri sunulan Yiğit’i seçerek, Sekban ile aralarında yaşanan olayı anlattı.

        Yılmaz; "Kaan kardeşimiz, Harbiye’deki gösterisini onun için benim açmamı istemişti. Yapmadım. İnsanların istekleri olur, ne olacak yani. Bu gerçek hayat hikâyesi; benden böyle bir şey istedi. Yapmadığım için de darılmış olabilir. İstemesi doğru ama böyle bir şeyi yapmak istememem de en doğal hakkım. Yine de darılmış olabilir" ifadelerini kullandı. Cem Ylmaz, Melis İşiten'in, "Darılmamıştır bence" yorumuna ise, "Darılsa daha iyi" şeklinde karşılık verdi.

        Kaan Sekban
        Kaan Sekban
        "YANLIŞ ANLAMIŞ"

        Cem Yılmaz’ın sözlerinin ardından Kaan Sekban, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sekban, Cem Yılmaz’ın olayı yanlış anladığını belirterek, aynı dönemde verdiği "Cem Yılmaz’ın rakibi değil, çırağı olabilirim" başlıklı röportajını paylaştı. Sekban, şu ifadeleri kullandı: Cem Bey yanlış anlamış. Ben ‘Gel, benim açılış komedyenim ol’ gibi bir şey demedim tabii ki. O dönem aramız çok iyiydi, benim gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek, başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. ‘Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsin; birbirimizle atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak?’ demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu’ya, müthiş tevazusu sayesinde, unutulmaz bir açılış yapmıştık.

        Melis İşiten
        Melis İşiten

        Sekban, programda Yılmaz’ın sözlerine verdiği kahkahalı karşılık veren Melis İşiten için ise; "Alaycı tavrından ötürü Melis İşiten’e de teessüflerimi iletiyorum" dedi.

        Yanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de sürücüsünün yanlış vitese aldığı otobüsün çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. yaralandı.

        #cem yılmaz
        #kaan sekban
        #Melis İşiten
