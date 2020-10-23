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Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım Hadise'yle evleniyor mu?

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündeminden düşmüyor. Bir süredir şarkıcı Hadise ile birlikte olan Kaan Yıldırım herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım Hadise'yle evleniyor mu?

Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım Hadise'yle evleniyor mu?

Yılın sürpriz aşkı olarak magazin dünyasına düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkı merak edilmeye devam ediyor. Sosyal medyada, Hadise'yle evleneceği konuşulan Kaan Yıldırım'a dair araştırmalar çoğaldı. Herkesin merak ettiği Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım Hadise'yle evleniyor mu?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon
YılAdıRolNotlar
2013KayıpKadirYardımcı
2014Ulan İstanbulFerdiYardımcı
2015Adı MutlulukBatuBaşrol
2016Kalbim Yangın YeriVolkanBaşrol
2017Klavye DelikanlılarıKeremBaşrol
2018İnsanlık SuçuCemal GökdemirBaşrol
2019HalkaKaan KarabulutBaşrol
2019-HekimoğluMehmet Ali ÇağlarBaşrol

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER

Sinema
YılAdıRolNotlar
2014Ümmü Sıbyan:ZifirYapımcı
2015Yok Artık!Yapımcı
2017BölükBaşrol

KAAN YILDIRIM'IN ESKİ EŞİ KİM?

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

KAAN YILDIRIM VE HADİSE EVLENİYOR MU?

Sosyal medyada bir süredir Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinin evleneceği konuşuluyor ancak ne Hadise ne de Kaan Yıldırım konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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